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Son dakika: Rusya'dan Akkuyu Nükleer Güç Santrali için 15 milyar dolar yatırım! Peşin olarak aktarılacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.07.2022 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022
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Son dakika: Rusya’dan Akkuyu Nükleer Güç Santrali için 15 milyar dolar yatırım! Peşin olarak aktarılacak

Son dakika haberi... Türkiye'nin, enerjide dışa bağımlılığını en aza indirmek için attığı adımlar arasında başı çeken Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 2 yıllık harcamaları için peşin para aktarımı yapılıyor. Rus Rasatom şirketi, Akkuyu için Türkiye'ye 15 milyar dolar para girişi yapacak. Böylelikle 20 milyar dolarlık projenin yüzde 75'ini karşılayacak para şimdiden yatırılacak. Bu sıcak para ile vakti gelen çalışmaların ödemeleri ve 2 yıl içindeki ödemelerin tamamı yatırılabilecek. Detayları A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu aktardı.

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