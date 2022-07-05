Akkuyu NGS'nin reaktör tabanının ham parçası yapıldı
Akkuyu Nükleer Güç Santrali için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, şirketten son durum raporu paylaşıldı. Açıklamaya göre, açma işleminin ikinci aşamasında, baskı kuvveti maksimum 15 bin tona erişti ve parça tamamen kare şeklinde bir levhaya dönüştürüldü. Nükleer reaktörün tabanı ise levhadan daire kesilerek oluşturulacak.
Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 4. ünitesinin reaktör tabanının yapımına yönelik ham boruyu açma operasyonu gerçekleştirildi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un mühendislik bölümünün parçası AEM -Technology'nin Volgodonsk şubesinde gerçekleştirilen açma işlemi, nükleer reaktör tabanının oluşturulması için 6x6 metre boyutlarında döküm parçanın elde edilmesini sağlıyor.
Söz konusu operasyon, ısı pres atölyesinde çeşitli aşamalarda yürütüldü. Ağırlığı 80 tonun üzerinde olan, 2,5 metre çapa sahip boru şeklindeki dövme çelik, fırında yaklaşık 2 saat boyunca 800 derecede ön ısıtmaya tabi tutuldu.
Ardından fırının derecesi bin 40 dereceye kadar yükseltilerek dövme çelik 4 saat daha ısıda bırakıldı ve vinç yardımıyla pres makinesine gönderildi. Sonrasında ham parça, 10 bin ton baskıyla iki kalıp kullanılarak açıldı. Parça, ek ısıtma için 2 saatliğine fırına gönderildi.
Açıklamaya göre, açma işleminin ikinci aşamasında, baskı kuvveti maksimum 15 bin tona erişti ve parça tamamen kare şeklinde bir levhaya dönüştürüldü. Nükleer reaktörün tabanı ise levhadan daire kesilerek oluşturulacak.
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