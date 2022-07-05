Akkuyu NGS’nin reaktör tabanının ham parçası yapıldı

Ardından fırının derecesi bin 40 dereceye kadar yükseltilerek dövme çelik 4 saat daha ısıda bırakıldı ve vinç yardımıyla pres makinesine gönderildi. Sonrasında ham parça, 10 bin ton baskıyla iki kalıp kullanılarak açıldı. Parça, ek ısıtma için 2 saatliğine fırına gönderildi.

Açıklamaya göre, açma işleminin ikinci aşamasında, baskı kuvveti maksimum 15 bin tona erişti ve parça tamamen kare şeklinde bir levhaya dönüştürüldü. Nükleer reaktörün tabanı ise levhadan daire kesilerek oluşturulacak.