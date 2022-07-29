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Biden'dan resesyon açıklaması! Sürpriz değil

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.07.2022
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Biden’dan resesyon açıklaması! Sürpriz değil

ABD Başkanı Joe Biden, Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilerde ülke ekonomisinin, bu yılın ilk çeyreğinin ardından ikinci çeyrekte de beklentilerin aksine yüzde 0,9 daralarak teknik olarak resesyona girmesini değerlendirdi. Biden yaptığı açıklamada, "ABD Merkez Bankası enflasyonu düşürmeye çalışırken, ekonominin yavaşlaması sürpriz değil" ifadelerine yer verdi.

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