Akkuyu ile hedef büyüdü! 100 milyar doları aşılacak

Çiftçi yaptığı açıklamada, "Güney Kore ilk nükleer santralini 1978 yılında devreye alıyor. Türkiye'de ise bu dönemlerde sayısız başarısız girişim yaşanıyor. Bugün elektrik ihtiyacının yüzde 28'ini nükleerden elde eden Güney Kore'nin işletme halinde 25, yapımı devam eden de 3 reaktörü var ve nükleer teknoloji ihraç ediyor. Güney Kore, 2021 yıl sonu rakamları ile kişi başı GSYİH'sını 35 bin 200 ABD dolara çıkardı. Uzmanlara göre kişi başına düşen GSYH'sı 2021 yıl sonu rakamları ile 9 bin 539 ABD doları olan Türkiye de Akkuyu NGS ile başlayan nükleer santral tecrübesini, yurtdışı pazarlara açılmakta kullanabilir. Bu konuda geç kalınmış da olsa gelecek için umut verici bir sürecin başladığı kaydediliyor" diye konuştu.