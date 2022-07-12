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Akkuyu ile hedef büyüdü! 100 milyar doları aşılacak

Nükleer Sanayi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kaan Çiftçi, global raporların nükleer enerjide küresel yatırımların, yüzyılın ortalarına kadar yılda ortalama 100 milyar doları aşacağını ortaya koyduğuna dikkat çekerek, Türk şirketlerin Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesi ile nükleer endüstride kazandıkları tecrübeleri küresel nükleer santral projelerinde değerlendirebileceklerini söyledi.

Giriş Tarihi: 12.07.2022 15:47 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022 15:48
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Akkuyu ile hedef büyüdü! 100 milyar doları aşılacak

Küresel gelişmelerin etkisiyle enerji arz güvenliği dünya gündeminin ilk sırasında yer alıyor. Enerji krizi nedeniyle birçok ülkenin mevcut politikalarını gözden geçirirken, enerji teknolojilerinden ticaret güzergahlarına kadar her şey yeniden şekilleniyor. Enerji krizinin yanı sıra dünyanın karşı karşıya kaldığı bir diğer önemli kriz de etkisini her geçen daha fazla hissettiren iklim değişikliği. İklim krizine neden olan emisyonun yüzde 80'inin enerji sektöründen gelmesi ülkeleri temiz enerji yatırımlarını artırmaya zorluyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayımlanan "Dünya Enerji Yatırımları 2022" raporuna göre, küresel enerji yatırımının 2022'de %8 artarak 2,4 trilyon dolara ulaşması ve artışın ağırlıklı olarak temiz enerji yatırımlarında olması bekleniyor. Düşük karbonlu bir enerji kaynağı olan nükleerde de yeni yatırımlar hız kazanırken, nükleerden çıkış karar alan ülkelerde de 'yeniden dönüş' tartışmaları yaşanıyor.

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Akkuyu ile hedef büyüdü! 100 milyar doları aşılacak

"NÜKLEER SANAYİİMİZ GELİŞİYOR, FIRSATLAR KAPIDA"

Nükleer Sanayi Derneği (NIATR) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kaan Çiftçi, global raporların nükleer enerjide küresel yatırımların, yüzyılın ortalarına kadar yılda ortalama 100 milyar doları aşacağını ortaya koyduğuna dikkat çekiyor. Türk şirketlerin Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesi ile nükleer endüstride kazandıkları tecrübeleri küresel nükleer santral projelerinde değerlendirebileceklerini kaydeden Çiftçi, "Bugün Türkiye dahil 17 ülkede 53 reaktörün inşasına devam ediliyor. Akkuyu projesinin gelişimi ile birlikte Türk nükleer sanayiinin de gelişmeye başlaması memnuniyet verici. Nükleer enerji alanındaki üretim kültürü ve felsefesi de yerli şirketlerimize sirayet etmeye başladı. Bunlar gelecek adına umut veren gelişmeler. Nükleer endüstride edinilen tecrübelerin, uluslararası büyük projelerde yeni fırsatları beraberinde getireceğine inanıyoruz" dedi.

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Akkuyu ile hedef büyüdü! 100 milyar doları aşılacak

AKKUYU TECRÜBESİ YENİ FIRSATLAR YARATACAK

Alikaan Çiftçi, "Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu'da edindikleri tecrübeyi yurt dışına taşımayı hedefleyen çok sayıda Türk şirket var. Türkiye- Rusya ilişkileri tarihindeki en büyük yatırım projesi olan ve Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu NGS projesinin tedarikçi zincirinde şu anda 400'e yakın Türk firma yer alıyor. Yaklaşık 6,5 milyar dolarlık bir yerelleştirme potansiyeline sahip Akkuyu'nun mevcut ve potansiyel tedarikçilerinin vurguladıkları ortak nokta ise Akkuyu NGS'nin nükleer enerji sektöründe ciddi 'know-how' yani teknik bilgi birikimi oluşturması. Doğru adımlar atılırsa nükleer alanda ihracatçı noktasına gelinebileceğine dikkat çekiliyor. Uzmanlara göre Güney Kore'nin hızlı ekonomik kalkınmasında önemli rol oynayan nükleer santral tecrübesi Türkiye için örnek bir süreç. İki ülkenin de nükleer santral serüvenleri aynı tarihlerde başlıyor. Her iki ülke de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (IAEA) 1957 yılında kurucu üye sıfatıyla katılıyor." dedi.

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Akkuyu ile hedef büyüdü! 100 milyar doları aşılacak

Çiftçi yaptığı açıklamada, "Güney Kore ilk nükleer santralini 1978 yılında devreye alıyor. Türkiye'de ise bu dönemlerde sayısız başarısız girişim yaşanıyor. Bugün elektrik ihtiyacının yüzde 28'ini nükleerden elde eden Güney Kore'nin işletme halinde 25, yapımı devam eden de 3 reaktörü var ve nükleer teknoloji ihraç ediyor. Güney Kore, 2021 yıl sonu rakamları ile kişi başı GSYİH'sını 35 bin 200 ABD dolara çıkardı. Uzmanlara göre kişi başına düşen GSYH'sı 2021 yıl sonu rakamları ile 9 bin 539 ABD doları olan Türkiye de Akkuyu NGS ile başlayan nükleer santral tecrübesini, yurtdışı pazarlara açılmakta kullanabilir. Bu konuda geç kalınmış da olsa gelecek için umut verici bir sürecin başladığı kaydediliyor" diye konuştu.

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Akkuyu ile hedef büyüdü! 100 milyar doları aşılacak

"ÖĞRENMEK İÇİN DE ÜRETİYORUZ"

Dövme ve metal sektörlerinde Türkiye ve Rusya'da 20 yıldır hizmet veren firma yetkilisi MOS Dövme ve Metal'dan Makine Mühendisi Ömer Solmaz, "Türkiye'nin nükleere geçişini çok doğru buluyorum. Hatta geç kaldığımızı düşünüyorum. Akkuyu NGS projesinde yerli tedarikçilerin olmasına özen gösteriliyor. Teknik hizmetler bizleri geliştiriyor ve standartlarımızı artırıyor. Türk firmalar olarak daha önce nükleer santralde kullanılmak üzere bir üretim yapmamıştık. Şu anda üretim yaparken teknik şartnameyi de öğrenmemiz gerekiyor. Bu anlamda yerli ürünler çok kıymetli. Sadece kâr elde etmek amacıyla değil, öğrenmek için de üretiyoruz" diye konuştu.