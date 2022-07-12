12 Temmuz 2022, Salı
Akkuyu ile hedef büyüdü! 100 milyar doları aşılacak
Nükleer Sanayi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kaan Çiftçi, global raporların nükleer enerjide küresel yatırımların, yüzyılın ortalarına kadar yılda ortalama 100 milyar doları aşacağını ortaya koyduğuna dikkat çekerek, Türk şirketlerin Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesi ile nükleer endüstride kazandıkları tecrübeleri küresel nükleer santral projelerinde değerlendirebileceklerini söyledi.
Giriş Tarihi: 12.07.2022 15:47 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022 15:48
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9