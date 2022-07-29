Aile destek programı paraları hesaplarda! Başvuran aileye 5.400 - 7.200 TL ödeme yapılacak! Devletten milyonlarca liralık destek... İşte şartlar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 15 milyar liralık Türkiye Aile Destek Programının ilk ödemeleri yapıldı. Konuya ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulunan Bakan Derya Yanık "Türkiye aile destek ödemeleri başladı, ödemeler hesapta" paylaşımında bulundu. Aile destek programı paraları yattı mı? Ne kadar yatacak? İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 milyar liralık Türkiye Aile Destek Programının ilk ödemeleri dün yapıldı. Türkiye ürettiği refahı paylaşıyor diyerek destek ödemelerinin başladığını aktaran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Türkiye aile destek ödemeleri başladı, ödemeler hesapta" paylaşımında bulundu.
4 MİLYON HANE YARARLANACAK
Milyonlarca ihtiyaç sahibinin dört gözle beklediği aile destek paketinden 4 milyon hane faydalanacak. Destek programının kapsamı genişletilmiş destekten emekli ve çalışanların da faydalanması sağlanmıştı.
15 MİLYON LİRALIK PAKET
Bu kapsamda 15 milyar liralık destek paketi sadece sosyal yardım kullanıcılarına verilmeyecek.
KİMLER FAYDALANABİLECEK?
Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başı düşen gelirin net asgari ücret tutarının 1/3'ünden az olması koşuluyla özel sektör çalışanları ile esnaf, sanatkâr ve diğer bağımsız çalışanları, SSK emeklileri, BAĞKUR emeklileri, Emekli Sandığı emeklileri ve SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı emeklilerinin dul, yetimleri de 'Türkiye Aile Destek Programı'ndan faydalanabilecek. 15 milyarlık Türkiye aile destek projesi kapsamında hak sahiplerine ilk ödemeler dün yatırıldı.
AYLIK 450-600 LİRALIK DESTEK
Hanelerin gelir durumuna göre aylık 450,550 ve 600 lira arasında destek verilecek. Yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında destek verilmiş olacak. Destekler 12 ay boyunca düzenli olarak sağlanacak.
Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
Faruk Erdem'in öne çıkan sözleri:
"Bilindiği üzere yeni bir destek paketiydi. Bu 15 milyar liralık bir destek paketi. İlk başta sosyal yardımlardan faydalanamayanlar için başlamıştır ama belli bir gelirin altındaki emekliler ve asgari ücretliler gibi vatandaşlarında yararlanmasına açıldı.
e-Devlet üzerinden başvuru yapılıyor. Orada bir takım sorular var. Kira, fatura ve eşinizin gelirini aynı zamanda çocukların giderleri soruluyor. Orada her türlü gider soruluyor. Buna göre bir gelir testi yapılıyor ve destek ortaya çıkıyor.
Başvuru yapanlar için bugün paralar hesaplara yatacak. 1 yıl boyunca destek sürecek. Daha sonra uzatılma durumu meydana gelebilir. Eğer e-Devlet'i olmayan vatandaşlar kaymakamlıklara giderek görüşme yapabilirler.
Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısında sonra önemli bir sosyal destek paketi açıklayabilir. 2 önemli proje var. Birisi sosyal konutlarla ilgili diğeri dar gelirli vatandaşların hem hukuki hem maddi destekleriyle ilgili. Çok önemli bir müjde geliyor. Özellikle icralık olmuş hacizlik olmuş borçlarla ilgili olacak.
KİMLER YARARLANABİLECEK?
Açıklamara göre Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden veya ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmekte. İhtiyaç sahibi olan tüm vatandaşların yararlanabildiği destekten daha önce hiçbir sosyal yardım almamış olan vatandaşlar yararlanabilecek.
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