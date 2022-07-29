Aile destek programı paraları hesaplarda! Başvuran aileye 5.400 - 7.200 TL ödeme yapılacak! Devletten milyonlarca liralık destek... İşte şartlar

Başvuru yapanlar için bugün paralar hesaplara yatacak. 1 yıl boyunca destek sürecek. Daha sonra uzatılma durumu meydana gelebilir. Eğer e-Devlet'i olmayan vatandaşlar kaymakamlıklara giderek görüşme yapabilirler.

Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısında sonra önemli bir sosyal destek paketi açıklayabilir. 2 önemli proje var. Birisi sosyal konutlarla ilgili diğeri dar gelirli vatandaşların hem hukuki hem maddi destekleriyle ilgili. Çok önemli bir müjde geliyor. Özellikle icralık olmuş hacizlik olmuş borçlarla ilgili olacak.