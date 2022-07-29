29 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Tarımsal destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Tarımsal destek ödemeleri bugün yatar mı?

Tarımsal destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Tarımsal destek ödemeleri bugün yatar mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.07.2022
ABONE OL
Tarımsal destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Tarımsal destek ödemeleri bugün yatar mı?

Tarımsal destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi çiftçileri ilgilendiren bir açıklama yaptı. Kirişçi, tarımsal destek ödemelerinin bugün yapılacağını söyledi. Ödemelerden yararlanan vatandaşlar konu hakkında detayları merak ediyor. Peki, Tarımsal destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Tarımsal destek ödemeleri bugün yatar mı?

Tarımsal destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Tarımsal destek ödemeleri bugün yatar mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım Bakanı Vahit Kirişci, 833,6 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün yapılacağını bildirdi. Peki, Tarımsal destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Tarımsal destek ödemeleri bugün yatar mı?

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Tarım Bakanı Vahit Kirişci, 833,6 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün yapılacağını bildirdi

Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "833 milyon 644 bin 98 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda verilen bilgilere göre, söz konusu destek tutarları, çiğ sütte 758 milyon 766 bin 281 lira, kırsal kalkınma yatırımlarında 39 milyon 399 bin 326 lira, büyükbaş hayvan hastalıkları tazminatında 24 milyon 579 bin 214 lira, Uzman Eller Proje Desteği'nde 9 milyon 796 bin 707 lira ve hayvan gen kaynaklarında ise 1 milyon 102 bin 570 lira olarak belirlendi.

Çiğ süt desteği ödemesi, kimlik numarasının son hanesi 0, 2, 4 ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 olanlara bugün saat 18.00'den sonra, kimlik ve vergi kimlik numaralarının son hanesi 6 ve 8 olanlara ise 5 Ağustos'ta aynı saatten itibaren yapılacak.

Diğer destekleme ödemeleri ise bugün saat 18.00'den sonra gerçekleştirilecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA