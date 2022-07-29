Temmuz ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı mı? Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE, kira artış...
Temmuz ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayı enflasyon rakamları merak ediliyor. TUİK tarafından açıklanan TEFE-TÜFE rakamları ile emekli maaşları başta olmak üzere bir çok kalemde maaşlar şekilleniyor. Peki, Temmuz ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı mı? Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE, kira artış...
Temmuz ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı mı? Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanan rakamlar hakkında TCMB piyasa katılımcıları anketi ile bilgi sahibi olunuyor. Enflasyon rakamları için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Temmuz ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı mı? Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE, kira artış...
2022 TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK tarafından kamuoyu ile paylaşılacak enflasyon rakamları 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.
Öncesinde Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi sonuçları da belli oldu.
ENFLASYON BEKLENTİSİ TEMMUZ 2022 İÇİN BELLİ OLDU!
Reel ve finansal sektör temsilcisi; 48 piyasa katılımcısı tarafından yanıtlanan sorular neticesinde beklenti sonuçları belli oldu:
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 64,59 iken, bu anket döneminde yüzde 69,94 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,91 iken, bu anket döneminde yüzde 40,23 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,04 ve yüzde 24,27 olarak gerçekleşmiştir.
HAZİRAN AYI ENFLASYONU KAÇ OLMUŞTU?
TÜFE'de Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44,54 artış gerçekleşti.
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- Temmuz ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı mı? Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE, kira artış...
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