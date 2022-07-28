Son dakika: ABD ekonomisi resesyona girdi! İkinci çeyrekte de daraldı | Resesyon nedir?
Son dakika haberine göre; ABD ekonomisi üst üste ikinci çeyrekte de daralarak resesyona girdi. Bugün açıklanan verilere göre; ABD ekonomisi ikinci çeyrekte 0,9 daraldı. Peki resesyon nedir?
Küresel koronavirüs pandemisi ve peşinden gelen Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte dünyada ekonomiler için zor bir dönem başladı. ABD ekonomisi de durgunluktan nasibini aldı. Ülkede iki çeyrekte de daralma meydana geldi. Bugün açıklanan verilere göre; ABD ekonomisi ikinci çeyrekte 0,9 oranında küçüldü. Üst üste 2 kez daralma yaşayan ABD teknik olarak resesyona girdi. ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde 1,6 oranında daralmıştı.
Yılın ikinci çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları çeyreklik bazda 1 arttı. Kişisel tüketim artışının yüzde 1,8'den yüzde 1,2'ye gerilediği tahmin ediliyordu.
ABD'de ekonomik aktivite son dönemdeki sert sıkılaşma döngüsünün etkisiyle yavaşlama yaşamıştı. Fed Mart ayında 3 yılın ardından ilk kez faiz artırmış, devamında sıkılaşma hamlelerine devam ederek 1980'lerin başından bu yana görülen en agresif faiz artışı sürecine imza atmıştı.
RESESYON NEDİR?
Resesyon, kelime anlamı olarak "durgunluk" olarak tanımlanmaktadır. Bir kaç aydan daha uzun süren ekonomi genelinde belirgin bir düşüşü temsil eder. Başka bir deyişle ülke ekonomisinde ki büyüme hızının, nüfus artış hızından daha düşük olması sebebiyle kişi başına düşen milli gelirin yerinde saymasıdır. Makro ekonomik tüm göstergeler; Endüstriyel üretim, istihdam, reel gelir, toptan ve perakende ticaret verileri de bu ölçümlemenin içerisindedir.
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