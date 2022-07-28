Temmuz ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı, belli oldu mu? TUİK TEFE-TÜFE Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Enflasyon verisi TÜİK tarafından açıklanacak olup geçtiğimiz ay TÜFE'de Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,35, artış gerçekleşmişti. Peki, Temmuz ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı, belli oldu mu? TUİK TEFE-TÜFE Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır?