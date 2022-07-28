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Temmuz ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı, belli oldu mu? TUİK TEFE-TÜFE Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.07.2022
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Temmuz ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı, belli oldu mu? TUİK TEFE-TÜFE Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır?

Temmuz ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı, belli oldu mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayı enflasyon rakamları için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Enflasyon verisi TÜİK tarafından duyurulacak olup en son Haziran ayı verileri açıklanmıştı. Peki, Temmuz ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı, belli oldu mu? TUİK TEFE-TÜFE Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır?

Temmuz ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı, belli oldu mu? TUİK TEFE-TÜFE Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Enflasyon verisi TÜİK tarafından açıklanacak olup geçtiğimiz ay TÜFE'de Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,35, artış gerçekleşmişti. Peki, Temmuz ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı, belli oldu mu? TUİK TEFE-TÜFE Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır?

Enflasyon verisi TÜİK tarafından açıklanacak olup geçtiğimiz ay TÜFE'de Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,35, artış gerçekleşmişti.

TEMMUZ 2022 ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulacak olan veri 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.

HAZİRAN AYI ENFLASYON VERİSİ NE OLMUŞTU?

TÜFE'de Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44,54 artış gerçekleşti.

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