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ABD ekonomisi teknik resesyona girdi! Peki bu ne anlama geliyor? Resesyon ne demek?

A Haber
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Giriş: 28.07.2022 17:19
ABD ekonomisi üst üste 2 çeyrekte de daraldı ve teknik resesyona girdi. Ülke ekonomisi yılın 2. yarısında yüzde 0.9 daraldı. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, FED toplantısı sonrası yaptığı açıklamada “Ülkede resesyon olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullanmıştı. Peki dünya ekonomisi krize girer mi? ABD ekonomisinin üst üste ikinci kez küçülmesi ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına New York'tan katılan gazeteci Mustafa Tanyeri yorumladı. Tanyeri, “Market alışverişlerinin bir miktar azaldığını görüyoruz. İnsanların lüks diyeceğimiz harcamalarında kısıtlamalar söz konusu ama ABD ekonomisinde genel anlamda bir durgunluk görmüyoruz. Makro anlamda yavaşlama var. FED’in amacı da bir yavaşlama meydana getirip harcamaları kısmak.” dedi.
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