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Son dakika | Sanayide çarklar dönüyor! Yıllık bazda 9,1 arttı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.07.2022 Güncelleme Tarihi: 14.07.2022
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Son dakika | Sanayide çarklar dönüyor! Yıllık bazda 9,1 arttı

Son dakika haberi... Sanayi üretim endeksi, mayısta aylık 0,5, yıllık bazda yüzde 9,1 artış kaydetti.

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