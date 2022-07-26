KYK müjdesinden sonra flaş gelişme! Borcunu ödeyenler için formül aranıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası verdiği KYK müjdesinin ardından gözler yapılacak düzenlemeye çevrildi. KYK borcu için yasal düzenleme bekleniyor. Buna gençler sadece anaparayı ödeyecek. 26 milyar liralık borç yükü kalkacak. Borcunu ödeyenler için formül aranıyor.
Dört gözle beklenen haber sonrası borç sorgulaması yapan borcunu ödemek isteyen gençler düzenleme henüz yürürlüğe girmediği için borcun tamamını gördü.
Alınan kredilerin üretici fiyat endeksi (ÜFE) farkına göre belirlenip geri ödeme tablosu da kamu alacaklarına göre düzenlendiği için sadece anaparanın ödenmesiyle ilgili süreç, yasal düzenlemeden sonra başlayacak.
Borcunu ödeyenler için geriye dönük işlem yapılması mümkün görünmese de bu konuda bazı seçenekler üzerinde durulduğu belirtiliyor.
Yasa yürürlüğe girer girmez rakamlar yenilenecek ve ÜFE farkı silinecek. Gençler düzenlemenin hayata geçirilmesi ile birlikte sadece anaparayı ödeyecekler. Gençlerin omuzlarından 26 milyar liranın üzerinde bir yük kalkmış olacak. Konu ile ilgili ayrıntıları Bakanlar Nebati ve Kasapoğlu tarafından yapılacak.
26 MİLYAR LİRALIK YÜK KALKACAK
Başkan Erdoğan'ın müjdeli açıklamasının ardından anapara dışındaki farkın tahsil edilmemesi ve askıya alınması için il ve ilçe müdürlüklerine talimat gönderildi. Sabah'ta yer alan habere göre, düzenlemeyle kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yük gençlerin üzerinden kalkacak.
ÖDEME PLANI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Edinilen bilgilere göre düzenlemeyle ilgili olarak, icralık olanların borçlarının anapara üzerinden yapılandırılması, ödemelerin 2 yıl sonra başlayacağı koşulunun kaldırılması, peşin veya taksitli ödeme tablosu gibi seçenekler üzerinde duruluyor.
Borcunu ödeyenlere ise hakkaniyet açısından kısmi veya anapara dışında yapılan ödemenin tümünün iadesi seçeneklerinin mümkün olup olmayacağı üzerinde durulduğu ifade ediliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEBBİS il dışı tayin başvuru ekranı: 2022 öğretmen iller arası atama başvuru nasıl yapılır? Kontenjanlar ve ihtiyaç listesi...
- Çocuğum hangi okula gidecek? Okullar ne zaman açılacak 2022? İlkokul-ortaokul kayıt tarihleri açıklandı mı?
- Yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor? Süper Lig yaz transfer sezonu ayın kaçında bitecek?
- PTT personel alımı başvuru: PTT personel alımı başvuruları başladı mı? PTT personel alımı başvuru şartları neler?
- Fındık fiyatları 2022 ne kadar, kaç TL oldu? Fındık fiyatları belli oldu mu, açıklandı mı?
- Memur emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 14-15 günlük maaş farkları ne zaman yatacak?
- Altın için son dakika açıklaması geldi! Gram altın için kritik seviye 1.450 TL! Dengeler değişti! Altın yükselecek mi, düşecek mi?
- Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvuru şartları neler?
- Maaş farkları için kritik tarih... Emekli maaş farkları için tarih belli oldu! Memur, SSK, Bağ-Kur ve 4C emeklisi için...
- YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı, açıklandı mı? YKS 2022 tercihleri ne zaman başlayacak?
- KYK burs başvuruları son dakika başladı mı? KYK 2022 başvuruları ne zaman başlayacak?
- Temmuz ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Temmuz ayı enflasyon rakamları belli oldu mu? TUİK güncel rakamlar...