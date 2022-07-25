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Temmuz ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Temmuz ayı enflasyon rakamları belli oldu mu? TUİK güncel rakamlar...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.07.2022
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Temmuz ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Temmuz ayı enflasyon rakamları belli oldu mu? TUİK güncel rakamlar...

Temmuz ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yılbaşında maaşlara yapılacak zam oranı için ilk veri Temmuz ayı enflasyon rakamları olacak. Hal böyle olunca aylık olarak açıklanan enflasyon rakamları yakından takip ediliyor. Peki, Temmuz ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Temmuz ayı enflasyon rakamları belli oldu mu? TUİK güncel rakamlar...

Temmuz ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Temmuz ayı enflasyon rakamları belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık olarak enflasyon rakamları açıklanıyor Gözler şimdiden Temmuz ayı rakamlarına çevrildi. Peki, Temmuz ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Temmuz ayı enflasyon rakamları belli oldu mu? TUİK güncel rakamlar...

TEMMUZ 2022 ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulacak olan veri 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.

HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI NASILDI?

TÜFE'de Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44,54 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış yüzde 23,74 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 26,99 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 27,76 ile eğitim ve yüzde 39,34 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 123,37 ile ulaştırma, yüzde 93,93 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 81,14 ile ev eşyası oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Haziran ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,18 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 1,97 ile sağlık ve yüzde 2,02 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Haziran ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 10,59 ile ulaştırma, yüzde 8,34 ile konut, yüzde 5,42 ile lokanta ve oteller oldu.

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