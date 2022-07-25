Temmuz ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Temmuz ayı enflasyon rakamları belli oldu mu? TUİK güncel rakamlar...
Temmuz ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yılbaşında maaşlara yapılacak zam oranı için ilk veri Temmuz ayı enflasyon rakamları olacak. Hal böyle olunca aylık olarak açıklanan enflasyon rakamları yakından takip ediliyor. Peki, Temmuz ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Temmuz ayı enflasyon rakamları belli oldu mu? TUİK güncel rakamlar...
Temmuz ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Temmuz ayı enflasyon rakamları belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık olarak enflasyon rakamları açıklanıyor Gözler şimdiden Temmuz ayı rakamlarına çevrildi. Peki, Temmuz ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Temmuz ayı enflasyon rakamları belli oldu mu? TUİK güncel rakamlar...
TEMMUZ 2022 ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulacak olan veri 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.
HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI NASILDI?
TÜFE'de Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44,54 artış gerçekleşti.
Yıllık en düşük artış yüzde 23,74 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 26,99 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 27,76 ile eğitim ve yüzde 39,34 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 123,37 ile ulaştırma, yüzde 93,93 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 81,14 ile ev eşyası oldu.
Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Haziran ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,18 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 1,97 ile sağlık ve yüzde 2,02 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Haziran ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 10,59 ile ulaştırma, yüzde 8,34 ile konut, yüzde 5,42 ile lokanta ve oteller oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK burs başvuruları son dakika başladı mı? KYK 2022 başvuruları ne zaman başlayacak?
- Temmuz ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Temmuz ayı enflasyon rakamları belli oldu mu? TUİK güncel rakamlar...
- Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman başlayacak? Fenerbahçe Dinamo Kiev hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
- MEB il dışı tayin kontenjan sorgulama nasıl yapılır? 2022 öğretmen iller arası yer değiştirme atama ihtiyaç listesi!
- Emekliye yüksek promosyon fırsatı! 2022 emekli banka promosyonu ne kadar? Halkbank, Garanti, Akbank, TEB, İş Bankası...
- pa.edu.tr: PMYO başvuru nasıl yapılır? 2.500 polis alımı şartları neler? PMYO taban puanı kaç? PMYO sınavları nasıl olacak?
- Benzin ve motorine indirim var mı? 27 Temmuz benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar? AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL LİSTE
- Açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor? 2022 AÖL açık lise yeni kayıt ve kayıt yenileme takvimi ne zaman?
- Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak?
- AUGİS görevli başvuru ekranı: AUGİS sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
- FED toplantısı faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne olur? Faiz artıracak mı?
- Aile Destek Programı ödemesi için tarih belli oldu! Kapsam genişletildi! Kimler başvurabilir? 2022 destek parası ne zaman yatacak?