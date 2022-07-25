Dış ticaret için blockchain hamlesi! İlk faz tamamlandı
Ticaret Bakanlığı, ihracatın dijitalleşmesi ve blockchain alt yapısı üzerinden yönetilebilmesini amaçlayan proje kapsamında birinci faz çalışmalarının sona erdiğini açıkladı.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ihracat sürecindeki iş ve işlemlerin kripto para blockchain ağı üzerinden yürütülmesi, yönetilmesi ve takip edilmesi çalışmalarına ilişkin, "İhracat Sürecinin Blockchain Teknolojisi ile (ülke içinde) Uçtan Uca Tasarımı Teknik İşbirliği Projesi'nde ilk faz çalışmaları sona erdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı finansmanıyla, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen projenin birinci faz kapanış toplantısı 28 Temmuz 2022 Perşembe günü gerçekleştirilecek" ifadelerine yer verildi.
"ORTAYA KONAN HEDEFLERİN TÜMÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ"
Açıklamada, 6 Aralık 2021'de başlatılan projenin ilk faz çalışmalarına ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"Konvansiyonel ihracat süreçlerinin Türkiye sınırları içinde kalan kısmının blockchain teknolojisi ile yeniden tasarlanmasına ilişkin çalışmaların yürütüldüğü ilk fazda, işlemlerin şeffafça takip edilebilmesi, kağıtsız ticaretin hayata geçirilmesi, belirli işlem basamaklarının otomasyonu ve aracı kurumların kaldırılabilmesi gibi proje başında ortaya konan hedeflerin tümü gerçekleştirildi.
İlk faz çalışmalarında ayrıca ihracat süreçlerinde yer alan ihracatçı, gümrük müşaviri, nakliye şirketi, banka, sigorta şirketi ve kamu kurumları gibi paydaşların şeffaflık ve aynı zamanda güven içerisinde işlem yapabilecekleri bir ekosistemin blockchain ile mümkün olduğu sonucuna ulaşıldı.
İşlem basamaklarını azaltarak süreçlere hız kazandıracak ve ihracat işlemlerinin maliyetlerini düşürecek uygulamaların analiz edildiği ilk faz çalışmalarında, kağıt kullanımı ve belge transferi için gerekli kaynak kullanımının ortadan kaldırılması ile çevresel sürdürülebilirliğin ve yeşil dönüşümün tüm paydaş kurumlarca benimsenebileceği görüldü. Aynı zamanda paydaşların, sistem üzerindeki işlemlerden neredeyse eşzamanlı haberdar olması sağlanarak bilgi paylaşım yöntemlerinin çeşitliliğinden doğan gecikmelerin önüne geçilebileceği anlaşıldı."
Projenin ikinci fazında ise Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi ile ihracat sürecinin analiz edileceği 2022 sonu itibariyle de projenin tamamlanacağı aktarıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak?
- AUGİS görevli başvuru ekranı: AUGİS sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
- FED toplantısı faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne olur? Faiz artıracak mı?
- Aile Destek Programı ödemesi için tarih belli oldu! Kapsam genişletildi! Kimler başvurabilir? 2022 destek parası ne zaman yatacak?
- Emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? Tarih belli oldu! 2022 Temmuz ayı Emekli Sandığı zam farkları ne zaman ödenecek?
- Araç sahipleri dikkat! Son günler... Zamanında ödenmezse cezası var! 2022 MTV 2. taksit son ödeme tarihi
- Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2022 LGS yerleştirme sonuçları LGS nakiller ne zaman açılıyor? MEB takvimi
- e-Okul LGS boş kontenjanlar: 2022 LGS lise nakil boş kontenjan, taban puanları yüzdelik dilim (YEP) sorgulama ekranı
- LGS 2. tercihler ne zaman? LGS yerleştirmeye esas nakil işlemleri ne zaman? MEB LGS 1. ve 2. nakil dönemi...
- YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 YKS TYT AYT tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite tercihi için geri sayım
- Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Şevket Çoruh diziden ayrılıyor mu? Mesut komiser Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu?
- KPSS sınav yerleri açıklandı mı? 2022 Lisans KPSS sınav giriş belgesi nereden görüntülenir? KPSS sınav yeri sorgulama!