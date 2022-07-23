Milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiriyor! Temmuz zammı sonrası sosyal destek maaşları belli oldu! Ağustos'ta hesaplara yatacak
Hükümetin temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemesi sonrasında sosyal destek maaşları da belli oldu. Yeni düzenlemeye göre zamlı ödemeler ağustos ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.
Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası netleşen emekli ve memur Temmuz zammı sonrası ihtiyaç sahiplerine ödenen sosyal destek maaşlarının da miktarları belli oldu. Yeni düzenleme ile belirlenen yeni miktarlar ağustos ayında hak sahiplerine ödenecek.
EN DÜŞÜK ENGELLİ AYLIĞI BİN 226 OLDU
Temmuz zammı sonrası Sağlık Kurulu Raporuna göre yüzde 40-69arası engelli aylığı alanların aylığı bin 226 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı alanların ise bin 840 TL'ye yükseltildi.
KRONİK HASTALIK YARDIMI 2 BİN 354 TL
Tüberküloz ve SSPE hastalığı nedeniyle psikososyal ve mali kayıp yaşayan hastalar için geliştirilmiş düzenli nakdi yardım programından yararlananlara aylık 2 bin 354 lira ödeme yapılacak.
Hafif silikozis aylığı 2 bin 650 TL'ye, orta silikozis aylığı 3 bin 29 TL'ye ve ağır silikozis aylığı ise 3 bin 375 TL'ye çıkarıldı.
32 BİN VATANDAŞA 230 BİN LİRA HARCANDI
Başkan Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yaşlı ve engelli bakım projesi milli bir programa dönüştürüldü. Vefa Projesi'nden kişisel bakımlarıyla temel ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı, engelli vatandaşlar ile ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyen vatandaşlar ve 65 yaş üstü vatandaşlar faydalanıyor.
2022 yılında 496 ilçede 32 bin kişi için yıllık 230 milyon TL kaynak tahsisi yapıldı.
PROJENİN KAPSAMI GENİŞLEDİ
Vefa Projesinin proje olmaktan çıkarılıp Vefa (Yaşlı Evde Bakım) Programı halinde ulusal düzeyde her ilçe ve ilçede uygulanan bir sosyal yardım programı haline getirilmesi ve böylelikle ülke genelinde bulunan bütün Vefa Projesi potansiyel yararlanıcısına ulaşılması hedefleniyor.
Bu kapsamda yapılan çalışmalarda hâlihazırda Vefa Projesini uygulamayan 478 ilçede daha projenin uygulanmaya başlaması ile 2022 yılı sonuna kadar ilave 59 bin 480 kişiye ulaşılması planlanıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve 496 ilçede 32 bin kişinin yararlandığı Vefa Projesi'ne 60 bin kişi daha dahil edilecek. Proje, 478 ilçeye daha yayılacak.
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