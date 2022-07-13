ABD enflasyon verisi son dakika açıklandı mı? ABD enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni haftada ekonominin gündem maddesi olan veri birçok piyasayı da yakından ilgilendiriyor. Bilindiği üzere Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede kararlı duruşunu korumasıyla pozitif bir seyir izlenirken gözler şimdi gelecek haftada. Peki, ABD enflasyon verisi son dakika açıklandı mı? ABD enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman?