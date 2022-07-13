ABD enflasyon verisi son dakika açıklandı mı? ABD enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman?
ABD enflasyon verisi son dakika açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Küresel piyasaların gözü önümüzdeki hafta içerisinde açıklanacak olan ABD enflasyon verisine çevrildi. Özellikle altın fiyatlarını yakından ilgilendiren verinin açıklanacağı tarih ülkemizde de merak konusu. Peki, ABD enflasyon verisi son dakika açıklandı mı? ABD enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman?
ABD enflasyon verisi son dakika açıklandı mı? ABD enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni haftada ekonominin gündem maddesi olan veri birçok piyasayı da yakından ilgilendiriyor. Bilindiği üzere Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede kararlı duruşunu korumasıyla pozitif bir seyir izlenirken gözler şimdi gelecek haftada. Peki, ABD enflasyon verisi son dakika açıklandı mı? ABD enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman?
ABD ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD enflasyon rakamlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Haziran ayı ABD enflasyon rakamları 13 Temmuz Çarşamba saat 15.30'da belli olacak.
ABD ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Bugün açıklanacak haziran ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi ise yıllık bazda yüzde 8.8 ile 41 yılın yeni zirvesine çıkması yönünde.
Açıklanan rakamlar piyasa beklentilerine paralel olursa daha önceden fiyatlamalar yapıldığı için, piyasalarda sert hareketler beklenmiyor.
ABD'DE MAYIS AYI ENFLASYON VERİLERİ
Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri Enflasyonu yıllık bazda yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti.
Piyasa beklentisi Mayıs'ta ABD'de enflasyonun yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.
ABD enflasyonu, nisan ayında yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşirken; mart ayı enflasyonu yüzde 8,5 gelerek 40 yılın zirvesini yenilemişti.
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- ABD enflasyon verisi son dakika açıklandı mı? ABD enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman?
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