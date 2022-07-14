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İstanbul Havalimanı bir kez daha en iyiler arasında!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.07.2022
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İstanbul Havalimanı bir kez daha en iyiler arasında!

İstanbul Havalimanı, New York merkezli dünyaca ünlü Travel and Leisure dergisinin ‘Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı’ anketinde, okuyucularının oylarıyla belirlenen listeye 94.06 puanla ikinci sırada girme başarısı gösterdi.

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