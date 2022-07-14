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Bayramda 2 milyon 509 bin yolcu ücretsiz taşındı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.07.2022
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Bayramda 2 milyon 509 bin yolcu ücretsiz taşındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kurban Bayramı tatilinde 408 bin kişinin trenlerle seyahat ettiğini söyledi. Marmaray, İZBAN ve Başkentray'da da 2 milyon 509 bin kişinin ücretsiz yolculuk yaptığını belirten Karaismailoğlu, "Yükselen değer olan demir yollarının yeniden canlanması için hükümetlerimiz döneminde seferberlik ilan ettik" dedi.

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