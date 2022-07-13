İhracattaki rekorlar dikkatlerini çekti! Robin Brooks Twitter’dan paylaştı: Türkiye patlama yapacak

12 SEKTÖR REKOR KIRDI

Sanayi grubuna bağlı 16 sektörden 12 tanesi ihracat rekoru kırdı. Tekstil ve hammaddeleri 5 milyar 391 milyon dolarla, deri ve deri mamulleri 978 milyon 608 bin kimyevi maddeler ve mamulleri 16 milyar 748 milyon , hazır giyim ve konfeksiyon 10 milyar 795 milyon , elektrik ve elektronik 7 milyar 343 milyon, makine ve aksamları 4 milyar 968 milyon , demir ve demir dışı metaller 7 milyar 817 milyon, çelik sektörü 11 milyar 896 milyon, çimento cam seramik ve toprak ürünleri 2 milyar 830 milyon, mücevher sektörü 2 milyar 697 milyon, savunma ve havacılık sanayii 1 milyar 984 milyon ve iklimlendirme sanayii 3.3 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek 6 aylık ihracatına ulaştı.