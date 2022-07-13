İhracattaki rekorlar dikkatlerini çekti! Robin Brooks Twitter'dan paylaştı: Türkiye patlama yapacak
Ekonominin lokomotifi olan sanayici ihracatı da sırtlıyor. İlk 6 ayda sanayi ihracatı 94.2 milyar dolarla zirveye ulaştı. Sanayiciler günde ortalama 520 milyon dolar ihracata imza atarken, Uluslararası Finans Enstitüsü Baş Ekonomisti Robin Brooks, son 5 yılda Türkiye'nin diğer gelişmekte olan ülkelerin hepsinden farklı olarak ihracat hacimlerinde bir patlama yaşadığını verilerle paylaştı.
Türkiye Ekonomi Modeli'nin lokomotifi olan ve 2021 büyümesinin yarısına yakınını sağlayan ihracatta rekor servisi hız kesmeden devam ederken, sanayiciler de dış talebe yetişmekte zorlanıyor.
Uluslararası Finans Enstitüsü Baş Ekonomisti Robin Brooks sosyal paylaşım sitesi Twitter'da son 5 yılda Türkiye'nin ihracat rakamlarındaki artışa dikkat çekti.
Brooks grafikli olarak yaptığı paylaşımda "Son 5 yıldır Türkiye ihracat hacminde gelişmekte olan ülkeler arasında benzersiz bir patlama yaşıyor. Dolayısıyla, başlıca ihracat rekabet gücü olarak, Türkiye'nin dünya ekonomisinde daha da ilerlemesi için gerekli olan koşullar mevcut durumda. Şu noktada Türkiye'nin bir patlama yaşaması için gerekli olan tek şey makro alanda istikrarın sağlanması."ifadelerini kullandı.
İHRACATTA REKOR
Türkiye haziran ayında 23.4 milyar dolarla aylık bazda ihracat rekoru kırarken, 6 aylık ihracat 125.8 milyar dolara, 12 aylık ihracat ise 246.2 milyar dolara ulaştı. Son 22 ayın 20'sinde ihracat rekoru kırılırken, ekonominin şah damarı olan sanayi sektörü de lokomotifliğini sürdürdü.
DÖRTTE ÜÇÜ SANAYİ
Küresel piyasalardaki resesyon endişeleriyle ekonomik aktivitenin olumsuz etkileneceğine dair endişeler ve merkez bankalarının sıkılaştırma sürecini başlatmasıyla küresel büyümenin olumsuz etkileneceğine dair öngörülere karşın Türk sanayi sektörü dünyanın dört bir yanına ürünlerini ulaştırmaya devam ediyor.
Türkiye'nin sanayi ihracatı, 94 milyar 180 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-haziran ihracatına ulaştı. Sanayi sektörünün dış satımı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 arttı. Türkiye'nin sanayi dış satımının toplam ihracat içerisindeki payı da yüzde 74,8 oldu.
12 SEKTÖR REKOR KIRDI
Sanayi grubuna bağlı 16 sektörden 12 tanesi ihracat rekoru kırdı. Tekstil ve hammaddeleri 5 milyar 391 milyon dolarla, deri ve deri mamulleri 978 milyon 608 bin kimyevi maddeler ve mamulleri 16 milyar 748 milyon , hazır giyim ve konfeksiyon 10 milyar 795 milyon , elektrik ve elektronik 7 milyar 343 milyon, makine ve aksamları 4 milyar 968 milyon , demir ve demir dışı metaller 7 milyar 817 milyon, çelik sektörü 11 milyar 896 milyon, çimento cam seramik ve toprak ürünleri 2 milyar 830 milyon, mücevher sektörü 2 milyar 697 milyon, savunma ve havacılık sanayii 1 milyar 984 milyon ve iklimlendirme sanayii 3.3 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek 6 aylık ihracatına ulaştı.
EN YÜKSEK ARTIŞ SAVUNMADA
Yılın 6 ayında tekstil ve hammaddeleri yüzde 10.9, deri ve deri mamulleri 23.5, kimyevi maddeler ve mamulleri 39.8, hazır giyim ve konfeksiyon 14.5, elektrik ve elektronik 6.9, makine ve aksamları 10.4, demir ve demir dışı metaller 37.6, çelik sektörü 30, çimento cam seramik ve toprak ürünleri 27.3, mücevher sektörü 9, savunma ve havacılık sanayii 47.9, iklimlendirme sanayii ise yüzde 11.7 ihracat artışı kaydetti.
AVRUPA'DAN GÜÇLÜ TALEP
Sanayi bünyesinde ihracat rekoru kıran sektörlere en fazla talep Avrupa ülkelerinden geldi. Yılın ilk yarısında Almanya'ya deri ve deri mamulleri 84 milyon 606 bin dolarlık, hazır giyim ve konfeksiyon 1 milyar 884 milyon, makine ve aksamları 503 milyon 648 bin, demir ve demir dışı metaller 1 milyar 126 milyon, iklimlendirme sanayii 356 milyon 46 bin dolarlık dış satım yaptı.
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