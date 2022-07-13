Bor ihracatında rekor yolda! Pazarın öncüsü olan Türkiye hedeflerini yükseltti

YENİ TESİSLER KURULDU

Bor üretiminde ve ihracatında çıtayı yükselten Türkiye, bu alanda yatırımlarına da devam ediyor. Borun katma değeri artırmak için atılacak en önemli adımlardan olan bor karbür üretim tesisi bunlarda biri.

Yılda yaklaşık bin ton üretimin planlandığı tesisin bu yıl performans testine başlaması düşünülüyor. Ferrobor Üretim Tesisi de dikkat çeken bir diğer yatırım. Ferrobor ürünü için 800 ton/yıl kapasiteli üretim tesisinin temelinin bu yıl atılması hedefleniyor.

Kırka'da 600 ton/yıl ve Bandırma'da 100 ton/yıl kapasiteli lityum karbonat üretim tesisi kurulması için gerekli etüt ve projelendirme çalışmalarının 2022 sonunda tamamlanması, sonrasında tesislerin yapım işi ihalesine çıkılması da düşünülüyor.