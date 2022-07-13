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Son dakika | ABD'de Haziran ayı enflasyonu rekor kırdı!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.07.2022 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022
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Son dakika | ABD’de Haziran ayı enflasyonu rekor kırdı!

Son dakika haberi... ABD'de haziran ayında TÜFE yüzde 1,3 arttı. Ülkede enflasyon yıllık bazda yüzde 9,1'le 41 yılın yeni zirvesine yükseldi.

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