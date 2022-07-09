Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2022 Evde bakım zamlı Temmuz maaşları yattı mı? 9 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller...
Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gözler bir çok kalemde hesaplamalara çevrildi. Evde bakım maaşı farklı zamanlarda hesaplara yatırılıyor. Temmuz ayı ödemeleri için gözler gelecek açıklamalarda. Peki, Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2022 Evde bakım zamlı Temmuz maaşları yattı mı? 9 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller...
Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2022 Evde bakım zamlı Temmuz maaşları yattı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Evde bakım maaşları farklı günlerde farklı illerde hesaplara yatırılıyor. Temmuz ayı için ödeme takvimi merak ediliyor. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2022 Evde bakım zamlı Temmuz maaşları yattı mı? 9 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller...
EVDE BAKIM MAAŞI 2022 TEMMUZ NE KADAR?
Evde bakım maaşı 2022 Temmuz zamları ardından 3 bin 340'a yükseldi.
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATAR, BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir." dedi.
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EVDE BAKIM MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR?
Bakım maaşı bağlanması için gerekli 3 şart şunlardır:
1. Engelli kişinin sağlık raporunda "ağır engelli'' kısmının işaretli olması gerekir.
2. Eve giren her türlü gelirin toplanıp kişi sayısına bölünmesinde, kişi başı gelirin asgari ücretin üçte ikisinin altında gelir olmalıdır. Bu miktar 2019 yılı için 1219.35 liradır. Bu miktarın eşiti ya da üzerinde rakam çıktığında evde bakım maaşı bağlanmaz.
3. Sosyal hizmetler yetkililerinin yaptığı sosyal incelemede, engelli kişinin bakıma ihtiyacının olduğu tespit edilmiş olmalıdır.
Evde bakım maaşı için müracaat nereye ve nasıl yapılır?
Evde bakım maaşı başvurusu, illerde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne, ilçelerde Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Engelli bireyin yakını bu başvuruyu yapar.
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