Avrupa’daki havalimanlarında personel eksikliği THY uçuşlarını da etkiliyor

Pandemi döneminde çok sayıda personel ile yollarını ayıran özellikle Londra Heathrow, Paris Charles de Gaulle ve Almanya Berlin Düsseldorf havalimanları durma noktasına geldi. Personel eksikliği nedeniyle söz konusu havalimanlarındabagaj taşıyacak, uçaklara yükleme yapacak ya da havalimanında check-in kontuarlarında çalışacak personel bulunamıyor.