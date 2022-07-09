Aile Destek Programı başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor? Aile Destek Paketi başvuruları nereden, nasıl yapılır? 400-600 TL harçlık...
Aile Destek Programı başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu. 15 milyar liralık sosyal destek paketinden 4 milyon hane yararlanacak. Türkiye Aile Destek Programı’nda ödemeler 12 ay sürecek. İşte, Aile Destek Programı başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor? Aile Destek Paketi başvuruları nereden, nasıl yapılır? 400-600 TL harçlık...
Aile Destek Programı başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor? Aile Destek Paketi başvuruları nereden, nasıl yapılır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 4 milyon haneye verilecek Türkiye Aile Destek Programı için başvurular başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurduğu 15 milyar liralık sosyal destek paketi için başvuru alınacak. Peki, Aile Destek Programı başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor? Aile Destek Paketi başvuruları nereden, nasıl yapılır? 400-600 TL harçlık...
TÜRKİYE AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?
Türkiye Aile Destek Programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ile dar gelirlerinin alım gücünü daha da artıracağız. Aile destek programları Haziran'da başlıyor. 2.5 milyon haneye 2.5 milyar tahsis ettik. Desteklerin kapsamını genişletecek çalışmaları sürdürüyoruz" açıklamalarıyla duyuru yapmıştı.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, e-devlet üzerinden yapılacak. Türkiye Aile Destek Programı için e-devlet uygulamasını kullanmayanların sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarına, onu da bilmemeleri halinde Bakanlığın herhangi bir kurumuna veya kuruluşuna gittiklerinde nereye, nasıl başvuru yapmaları gerektiği konusunda yönlendirilecek.
AİLE DESTEK PAKETİ'NE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Türkiye Aile Destek Programı'ndan yararlanacak haneler gelir durumlarına göre belirlenecek.
TÜRKİYE AİLE DESTEK PROGRAMI TEK SEFERLİK Mİ VERİLECEK?
Haneler destek paketinden 12 ay boyunca süreli ve düzenli alabilecek.
AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMESİ NE KADAR?
Aylık 450, 550, 600 lira olmak üzere üç segmentte destek verilecek. Ödemeler yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişecek.
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- Aile Destek Programı başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor? Aile Destek Paketi başvuruları nereden, nasıl yapılır? 400-600 TL harçlık...
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