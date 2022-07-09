Aile Destek Programı başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor? Aile Destek Paketi başvuruları nereden, nasıl yapılır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 4 milyon haneye verilecek Türkiye Aile Destek Programı için başvurular başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurduğu 15 milyar liralık sosyal destek paketi için başvuru alınacak. Peki, Aile Destek Programı başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor? Aile Destek Paketi başvuruları nereden, nasıl yapılır? 400-600 TL harçlık...