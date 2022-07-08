Yemek ve ulaşım bedeli istisna tutarları artırıldı
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Kararı ile 2022 yılı için belirlenen yemek bedeli istisnası tutarı yüzde 50 artırılarak 51 liraya, ulaşım bedeli istisnası da aynı oranda artışla 25,5 liraya yükseltildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımladı.
Gelir Vergisi Kanunu'nun ilgili bendi uyarınca, hizmet erbabına işverenlerce iş yerinde veya müştemilatında yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisna tutuluyor. İşverenlerce, iş yerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda ise çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 2022 yılı için 34 lirayı aşmaması ve buna ilişkin ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması şartıyla bu ödemeler de istisna kapsamında yer alıyor.
Karara göre, 2022 yılı için belirlenen 34 lira yemek istisnası tutarı yüzde 50 artırılarak 51 liraya çıkarıldı.
Böylece hafta sonları çalışılmayan işletmelerde aylık 22 iş günü için çalışanların yemek kartlarına 1122 liraya kadar yüklenen tutar gelir vergisinden istisna olacak. Bu tutarların fiilen yemek hizmeti veren işletmelerde kullanılması gerekiyor.
Öte yandan, hizmet erbabının toplu iş yerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri gelir vergisinden istisna tutuluyor. İşverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 17 lirayı aşmaması ve buna ilişkin ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması kaydıyla, yapılan bu ödemeler de gelir vergisinden istisna oluyor.
Cumhurbaşkanı Kararı ile 2022 yılı için belirlenen 17 liralık ulaşım istisnası tutarı yüzde 50 artırılarak 25,5 liraya çıkarıldı. Böylece, hafta sonları çalışılmayan bir işletmede aylık 22 iş günü için çalışanların ulaşım kartlarına 495 liraya kadar yüklenen tutar gelir vergisinden istisna olacak. Bu tutarların fiilen ulaşım kartlarına yüklenmesi ve ulaşım hizmeti veren işletmelerde kullanılması gerekiyor.
Karar, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.
BAKAN NEBATİ TWITTER'DAN DUYURDU
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, çalışanlara yapılan yemek ve yol yardımı ödemelerine ilişkin istisna tutarlarını artırdıklarını belirterek, "Çalışanlarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, asgari ücret ve memur ücret artışları, asgari ücret istisnası uygulaması, ek gösterge düzenlemeleriyle çalışanların refah seviyesine önemli katkılar sağladıklarını belirtti.
Yeni düzenlemelerle de buna devam ettiklerini vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:
"Çalışanlarımıza yapılan yemek ve yol yardımı ödemelerine ilişkin istisna tutarlarını artırdık. Yeni tutarlar 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmuştur. İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışanların yemek kartlarına yüklenen bir günlük yemek bedeli için 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan 34 liralık istisna tutarını 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 51 liraya çıkardık. İşverenlerce servis hizmeti verilmeyen durumlarda çalışanların ulaşım kartlarına yüklenen bir günlük ulaşım bedeli için 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan 17 liralık istisna tutarını 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 25,5 liraya çıkardık. Çalışanlarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz."
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