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Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 34'ü Trabzon'dan yapıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.07.2022
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Türkiye’nin fındık ihracatının yüzde 34’ü Trabzon’dan yapıldı

Türkiye'nin 2021/2022 fındık ihraç sezonunun 10 aylık dönemindeki dış satımının yüzde 34'lük kısmı Trabzon'dan gerçekleştirildi. 10 aylık dönemde, Türkiye'den 306 bin 653 ton ürün yurt dışına gönderilerek, karşılığında 1 milyar 810 milyon 72 bin 668 dolar girdi sağlandı.

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