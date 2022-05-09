Son dakika: İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü açıklaması! 1 haftada kaç araç geçti?

Bakan Karaismailoğlu yaptığı açıklamada ''Bazıları diyor ya: Yap-işlet-devret modelleri faydasız. Onlar yalan ve iftira siyasetine devam etsinler biz proje üretmeye devam edeceğiz. Türkiye 100 yılda kateteceği mesafeyi 20 yılda katetmiştir, dünyayı yakalamıştır. Son 10 yılda Türkiye'de bir devrim gerçekleşti.'' dedi.