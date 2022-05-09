Son dakika: İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü açıklaması! 1 haftada kaç araç geçti?
Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, "İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nü 29 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde, yani sadece 1 haftada 290 bin araç kullandı." ifadelerine yer verdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TÜGVA İstanbul Lise Başkanları Kampı Toplantısı'nda konuştu.
Bakan Karaismailoğlu yaptığı açıklamada ''Bazıları diyor ya: Yap-işlet-devret modelleri faydasız. Onlar yalan ve iftira siyasetine devam etsinler biz proje üretmeye devam edeceğiz. Türkiye 100 yılda kateteceği mesafeyi 20 yılda katetmiştir, dünyayı yakalamıştır. Son 10 yılda Türkiye'de bir devrim gerçekleşti.'' dedi.
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