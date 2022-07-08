İstanbul Havalimanı’nda ’bayram tatili’ yoğunluğu! Günlük uçuş ve yolcu sayısı rekoru kırılması bekleniyor





Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil merkezlerinde geçirmek isteyenler erken saatlerden itibaren havalimanına akın etti. Yerli ve yabancı yolcular, güvenlik aramalarının ardından giriş yaptıkları terminal içinde havalimanı personeli tarafından yapılan yönlendirmelerle uçuş işlemlerini yaptırırken; bilet ve bagaj için de sıraya girdi. Yurt dışına seyahat edecek yolcular, pasaport kontrolüne yönlendirildi.

TAKVİYE PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ



Öte yandan İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tüm önlemleri alırken, özellikle yolcu yoğunluğunun yaşanabileceği bagaj kontrol noktalarına ilave x-ray cihazları ile takviye personel koydu.