SON DAKİKA! Dolar kaç TL? Bugün dolar kuru ne kadar? Dolar kuru canlı fiyatlar ve güncel dolar yorumları

Fed'in şahin politikalarını agresif şekilde devam ettirebileceğine işaret eden FOMC tutanakları sonrası güçlenmeye devam eden dolar karşısında son 20 yılın en düşüğü olan 1,0162'ye gerileyen avro/dolar paritesi yeni günde 1,0210 seviyesinde bulunuyor.

Bugün ECB'nin toplantı tutanaklarında bankanın para politikası duruşuna ilişkin ipuçları ve ECB Başekonomisti Philip Lane'in yapacağı açıklamaların piyasalardaki oynaklığı artırması bekleniyor.

Sterlin/dolar paritesi de 1,1950 ile son iki yılın en düşüğünde kalmaya devam ediyor. Bununla birlikte ülkede artan siyasi belirsizlikler gündemin odağında yer almaya devam ederken, Başbakan Boris Johnson'a karşı yükselen istifa çağrılarına son olarak Ulaştırma bakanı ile İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji bakanı da katıldı.