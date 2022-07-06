Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2022 SSK, Bağ-Kur, 4C emekli bayram ikramiyesi yattı mı? Ödeme tarihleri...

Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? SSK, Bağ-Kur ve 4C kapsamındaki emeklilere yönelik verilen bayram ikramiyesinde ödeme takvimi belirlendi. Temmuz zamlı maaşlarını bu ay alacak olan emekliler bir yandan da bayram ikramiyesini ceplerini koyarak çifte bayram yaşayacaklar. Peki, emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2022 SSK, Bağ-Kur, 4C emekli bayram ikramiyesi yattı mı? İşte haberin detayları...

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Emekli ikramiyesi ödeme günleri 2-7 Temuz olarak belirlendi. Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödemeleri 2-5 Temmuz'da tamamlandı. Bugün SSK emeklileri için ödemeler başlıyor.

İşte ödeme günleri: