Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2022 SSK, Bağ-Kur, 4C emekli bayram ikramiyesi yattı mı? Ödeme tarihleri...
Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2022 Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Milyonlarca emekli heyecan içinde ikramiye ödeme takvimini araştırıyor. 1.100 lira olan bayram ikramiyesi, emeklilerin yanı sıra ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik ödeneği alana da veriliyor. Peki, emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2022 SSK, Bağ-Kur, 4C emekli bayram ikramiyesi yattı mı? İşte ikramiye ödeme tarihleri...
Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? SSK, Bağ-Kur ve 4C kapsamındaki emeklilere yönelik verilen bayram ikramiyesinde ödeme takvimi belirlendi. Temmuz zamlı maaşlarını bu ay alacak olan emekliler bir yandan da bayram ikramiyesini ceplerini koyarak çifte bayram yaşayacaklar. Peki, emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2022 SSK, Bağ-Kur, 4C emekli bayram ikramiyesi yattı mı? İşte haberin detayları...
EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Emekli ikramiyesi ödeme günleri 2-7 Temuz olarak belirlendi. Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödemeleri 2-5 Temmuz'da tamamlandı. Bugün SSK emeklileri için ödemeler başlıyor.
İşte ödeme günleri:
KİMLER YARARLANACAK?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.
Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.
YENİ EMEKLİ DE ALABİLECEK Mİ?
İkramiyeden yararlanmak için 'bayramın içinde bulunduğu ayda' emekli aylığı almak gerekiyor. Bu kapsamda Temmuz'da emekli aylığı bağlananlar da Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek. Temmuz'da aylık bağlanması için de Haziran ayı sonuna kadar emeklilik başvurusunun yapılması gerekiyor.
KİM, NE KADAR ALACAK?
* Emekli: 1.100 TL
* Ölüm aylığı (% 75): 825 TL
* Ölüm aylığı (% 50): 550 TL
* Ölüm aylığı (% 25): 275 TL
* 2 aylık alana: En yüksek ödeme getiren dosya üzerinden...
* Sürekli iş göremezlik ödeneği alana: İş göremezlik derecesi oranında...
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- Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2022 SSK, Bağ-Kur, 4C emekli bayram ikramiyesi yattı mı? Ödeme tarihleri...
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