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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Türkiye Ekonomi Modeli açıklaması! Sağlıklı büyümeye devam ediyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.07.2022 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den Türkiye Ekonomi Modeli açıklaması! Sağlıklı büyümeye devam ediyor

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, küresel ekonomik sıkıntılara rağmen Türkiye'nin ağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümeye devam ettiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından küresel ekonomik kriz hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati yaptığı açıklamada, "büyümenin tabana ve tüm vatandaşlarımıza yayılmasına önem veriyoruz." ifadelerine yer verdi.

İşte Bakan Nebati'nin yaptığı açıklama;

Bugün, dünya genelinde yaşanan tüm küresel ekonomik sorunlar ve hızlı fiyat artışlarına rağmen ülke ekonomimiz sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümeye, her ay yeni ihracat rekorları kırmaya ve istihdamımızda somut artışlar kaydetmeye devam ediyor.

Türkiye Ekonomi Modelimizi kararlılıkla uygulayarak daha güçlü bir üretim ekonomisi olma yolunda ilerlememizi sürdüyor, büyümenin tabana ve tüm vatandaşlarımıza yayılmasına önem veriyoruz.

Detaylar gelecek...

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