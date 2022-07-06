Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den Türkiye Ekonomi Modeli açıklaması! Sağlıklı büyümeye devam ediyor

İşte Bakan Nebati'nin yaptığı açıklama;

Bugün, dünya genelinde yaşanan tüm küresel ekonomik sorunlar ve hızlı fiyat artışlarına rağmen ülke ekonomimiz sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümeye, her ay yeni ihracat rekorları kırmaya ve istihdamımızda somut artışlar kaydetmeye devam ediyor.