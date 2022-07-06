Brent petrolde 73 gün sonra bir ilk: Kritik seviyenin altını gördü
Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında 135 dolar seviyelerine kadar çıkan, geçtiğimiz haftalarda ise yeniden 125 doları test eden brent petrolün varil fiyatı, 25 Nisan'dan bu yana ilk kez 100 doların altına düştü.
Petrol fiyatları, merkez bankalarının yükselen enflasyonu kontrol altına almak için para politikasını sıkılaştırmasının ardından ekonomilerde beklenen resesyona ilişkin endişelerle düşüş göstermeye devam ediyor.
73 GÜN SONRA BİR İLK
Brent petrolün varil fiyatı, saat 17.30 itibarıyla yüzde 2,71 azalarak 99,98 dolardan işlem görüyor. Brent petrol varil fiyatının 25 Nisan'dan bu yana ilk kez 100 doların altına düşmesi dikkati çekti.
WTI PETROL 96 DOLAR SEVİYESİNDE
Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da yüzde 3,44 düşüşle 96,06 dolardan alıcı buldu. Dün Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı, 11 Mayıs'tan bu yana ilk kez 100 doların altına inmişti.
BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ DALGALANMALARIN SEBEBİ NE?
Merkez bankalarının yükselen enflasyonu kontrol altına almak için para politikalarında sıkılaşmaya gitmesi, ekonomilerde resesyon beklentilerini artırırken, resesyon beklentilerinin güçlenmesi, talebin azalacağına yönelik endişeleri beraberinde getiriyor.
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