Brent petrolde 73 gün sonra bir ilk: Kritik seviyenin altını gördü

WTI PETROL 96 DOLAR SEVİYESİNDE

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da yüzde 3,44 düşüşle 96,06 dolardan alıcı buldu. Dün Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı, 11 Mayıs'tan bu yana ilk kez 100 doların altına inmişti.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ DALGALANMALARIN SEBEBİ NE?

Merkez bankalarının yükselen enflasyonu kontrol altına almak için para politikalarında sıkılaşmaya gitmesi, ekonomilerde resesyon beklentilerini artırırken, resesyon beklentilerinin güçlenmesi, talebin azalacağına yönelik endişeleri beraberinde getiriyor.