KYK burs ve krediler bayramdan önce yatacak mı? KYK bu ay erken yatar mı, açıklama geldi mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK burs ve kredi ödemeleri her ayın 6. ve 10. günlerinde gerçekleşiyor. Peki, KYK burs ve krediler bayramdan önce yatacak mı? KYK bu ay erken yatar mı, açıklama geldi mi?