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KYK burs ve krediler bayramdan önce yatacak mı? KYK bu ay erken yatar mı, açıklama geldi mi?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.07.2022
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KYK burs ve krediler bayramdan önce yatacak mı? KYK bu ay erken yatar mı, açıklama geldi mi?

KYK burs ve krediler bayramdan önce yatacak mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından her ay öğrencilere kredi ve burs ödenemeleri gerçekleştiriliyor. Peki, KYK burs ve krediler bayramdan önce yatacak mı? KYK bu ay erken yatar mı, açıklama geldi mi?

KYK burs ve krediler bayramdan önce yatacak mı? KYK bu ay erken yatar mı, açıklama geldi mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK burs ve kredi ödemeleri her ayın 6. ve 10. günlerinde gerçekleşiyor. Peki, KYK burs ve krediler bayramdan önce yatacak mı? KYK bu ay erken yatar mı, açıklama geldi mi?

KYK NE ZAMAN YATACAK, BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gerçekleştirilen burs ve kredi ⁬ödemeleri her ay, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında yapılıyor.

Yaz aylarında da burs ve kredi ödemeleri devam eden KYK, Ramazan Bayramı dolayısıyla erken tarihte hesaplara yatmıştı. Bu ayın kredi ve burs ödemelerinin de erken yatması bekleniyor ancak henüz konu hakkında resmi açıklama yapılmadı.

KYK BURSU NE KADAR?

KYK lisans öğrencileri 850 TL,

Yüksek Lisans öğrencileri 1700 TL

Doktora öğrencileri 2550 TL

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