Rus enerji devi 82 milyon ton petrol keşfettiğini duyurdu!

Rus enerji devi Rosneft, Pechora Denizi'nde tahmini 82 milyon ton petrol kapsayan büyük bir petrol yatağı keşfettiğini açıkadı. Rosneft, Pechora Denizi sularındaki arama faaliyetlerinin 'Timan-Pechora eyaletinin raftaki kritik petrol potansiyelini gözler önüne serdiği ve bölgenin çalışma ve gelişiminin devam ettirilmesi için temel oluşturduğunu' belirtti.