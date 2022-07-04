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Rus enerji devi 82 milyon ton petrol keşfettiğini duyurdu!

Rus enerji devi Rosneft, Pechora Denizi'nde tahmini 82 milyon ton petrol kapsayan büyük bir petrol yatağı keşfettiğini açıkadı. Rosneft, Pechora Denizi sularındaki arama faaliyetlerinin 'Timan-Pechora eyaletinin raftaki kritik petrol potansiyelini gözler önüne serdiği ve bölgenin çalışma ve gelişiminin devam ettirilmesi için temel oluşturduğunu' belirtti.

Giriş Tarihi: 04.07.2022 14:27
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Rus enerji devi 82 milyon ton petrol keşfettiğini duyurdu!

Pechora Denizi'ndeki petrol alanı, Medynsko-Varandeysky kesimindeki bir projesi esnasında keşfedildi.

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Rus enerji devi 82 milyon ton petrol keşfettiğini duyurdu!

"220 METREKÜP AKIŞ HIZIYLA SERBEST BİR PETROL AKIŞI ELDE EDİLDİ"

Şirket yaptığı açıklamada , "Testler sırasında günde maksimum 220 metreküp akış hızıyla serbest bir petrol akışı elde edildi" denildi.

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Rus enerji devi 82 milyon ton petrol keşfettiğini duyurdu!

Rus enerji devi Rosneft, Pechora Denizi sularındaki arama çalışmalarının 'Timan-Pechora eyaletinin raftaki önemli petrol potansiyelini kanıtladığını ve bölgenin çalışma ve gelişiminin sürdürülmesi için temel oluşturduğunu' kaydetti.

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Rus enerji devi 82 milyon ton petrol keşfettiğini duyurdu!

"PETROL POTANSİYELİ KANITLANDI"

Rosneft, Pechora Denizi sularındaki arama çalışmalarının "Timan-Pechora eyaletinin raftaki önemli petrol potansiyelini kanıtladığını ve bölgenin çalışma ve gelişiminin sürdürülmesi için temel oluşturduğunu" kaydetti.

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Rus enerji devi 82 milyon ton petrol keşfettiğini duyurdu!

28 AÇIK DENİZ BÖLGESİNİ KONTROL EDİYOR

TRT'nin haberine göre Şirketin sekizi Pechora Denizi'nde olmak üzere toplam 28 açık deniz bölgesini kontrol ettiği bildiriliyor.