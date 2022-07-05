THY ve İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde! Avrupalılar o verileri açıkladı

İSTANBUL HAVALİMANI MAYIS AYI YOLCU SAYISINDA AVRUPA BİRİNCİSİ

İstanbul Havalimanı ise mayıs ayında 5 milyon 661 bin 151 yolcu ile Avrupa'daki havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İGA'yı 5 milyon 341 bin 644 yolcu ile Londra Heathrow, 5 milyon 227 bin 412 yolcu ile Paris Charles De Gaulle havalimanları takip etti.