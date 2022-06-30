THY ile IndiGo kod paylaşımlı uçuşlara yeniden başladı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, salgın nedeniyle iki zorlu yıla tanıklık eden havacılık sektörünün şimdi yeni bir döneme girdiğinin altını çizerek "Bu da iş birliklerini iyileştirmemize ve geliştirmemize olanak tanıyacaktır. Bu yeni dönemde bütün havayolları için iş birlikleri daha önemli hale gelmiştir. Türk Hava Yolları ve IndiGo olarak, Türkiye ve Hindistan arasında seferlerin yeniden başlamasından çok mutluyuz. Bu sayede misafirlerimizin daha iyi bağlantılarla uçuşlarımızı kullanmaya devam edeceğini paylaşmak isterim '' dedi.