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Altın neden düşüyor son dakika 2022? 5 Temmuz Canlı ALTIN kaç lira oldu? Gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik son dakika neden düştü?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.07.2022 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022
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Altın neden düşüyor son dakika 2022? 5 Temmuz Canlı ALTIN kaç lira oldu? Gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik son dakika neden düştü?

Altın neden düşüyor son dakika 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Altın fiyatlarında bugün akşam saatleriyle yaşanan düşüş sonrası fiyatların ne olacağı merak ediliyor. Bu kapsamda konu hakkında yapılan yorumlar merakla okunuyor. Peki, Altın neden düşüyor son dakika 2022? 5 Temmuz Canlı ALTIN kaç lira oldu? Gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik son dakika neden düştü?

Altın neden düşüyor son dakika 2022? 5 Temmuz Canlı ALTIN kaç lira oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son saatlerde altın fiyatlarında yaşanan düşüşle birlikte araştırmalar yükselişe geçti. Bu nedenle fiyatların hangi yöne gideceği de merak edilen gündem başlıklarından birisi oldu. Peki, Altın neden düşüyor son dakika 2022? 5 Temmuz Canlı ALTIN kaç lira oldu? Gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik son dakika neden düştü?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Geçtiğimiz hafta cuma günü gram altın 976 liraya kadar yükselmişti. Gram altın pazartesi günü 980 lira seviyesini aştı.

Bugüne 977 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 980 liradan işlem görüyor. Gram altında son rakamlar ise şöyle banka alış fiyatı 972,40 Banka satış fiyatı 986,97 TL

ONS ALTIN NE KADAR?

Geçtiğimiz hafta cuma günü ons altın 1784 doları görerek 6 ayın en düşük seviyesine indi. Ons altın ardından toparlanma kaydederek 1812 dolara kadar yükseldi. Ons altın an itibariyle 1.772 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın alış fiyatı 1.591 satış fiyatı ise 1.611 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın alış fiyatı 3.176 TL satış fiyatı 3.223 TL

TAM ALTIN FİYATI

Tam altın alış fiyatı 6.345 TL satış fiyatı ise 6.421 TL

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

22 ayar bileziğin gram fiyatı alış; 886,91 TL, Satış; 918,78 TL'den işlem görüyor.

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