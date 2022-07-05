Kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar oldu 2022? Kıdem tazminatı yükseldi mi, kaç TL oldu? KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA
Kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar oldu 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kıdem tazminatı tavanı, 2022 Temmuz asgari ücret ara zammı ile yükseldi. Asgari ücret zammının açıklanmasıyla kıdem tazminatı tavanı da belli oldu. İşte, Kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar oldu 2022? Kıdem tazminatı yükseldi mi, kaç TL oldu? KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA
Kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar oldu 2022? Kıdem tazminatı yükseldi mi, kaç TL oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Asgari ücrete gelen ara zam sonrası Hazine Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile Kıdem Tazminatı'nın tavan ücreti yükseldi. Peki, Kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar oldu 2022? Kıdem tazminatı yükseldi mi, kaç TL oldu?
Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte memur, emekli, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı da belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; 6 aylık enflasyon farkı olarak SGK ve Bağ-Kur'lu emeklilere yüzde 42.35; memur ve memur emeklilerine ise yüzde 41.69 oranında zam yapıldı.
KIDEM TAZMİNATININ TAVAN FİYATI BELLİ OLDU
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre; Temmuz-Aralık 2022 döneminde Kıdem Tazminatı tavanı 15 bin 371 lira 40 kuruş oldu.
(Not: İhbar tazminatı, izin hakları ve yan haklar hesaplanmamıştır)
Kıdem tazminatı tavanının yükselmesiyle birlikte, çalışanların alacağı tazminatlar da arttı. SGK brütü 15 bin 371 liranın üzerinde olan tüm çalışanlar tavan rakamdan faydalanabilecek. Buna göre; 10 yıl çalışmış bir kişi işten çıkarılırsa, alacağı kıdem tazminatı 153 bin 714 lira olacak.
KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.
Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.
KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?
Çalışanın işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor.
Çalışanın kendi isteği ile ayrıldığı durumlarda kıdem tazminatı alınamıyor.
Çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için işyerinde 1 yıllık çalışma süresini doldurmuş olması gerekiyor.
Erkeklerde askerlik nedeniyle, kadınlarda evlilik nedeniyle işten ayrılma halinde kıdem tazminatı alınabiliyor.
Çalışan, emekli olduğunda kıdem tazminatını alabiliyor.
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- Kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar oldu 2022? Kıdem tazminatı yükseldi mi, kaç TL oldu? KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA
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