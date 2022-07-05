SON DAKİKA: Benzine zam iptal edildi
Son dakika haberi... 5 Temmuz'u 6 Temmuz'a bağlayan gece benzine beklenen zam geri çekildi. Benzine çarşamba gününden itibaren 96 kuruşluk bir zam öngörülüyordu. Peki, İstanbul'da benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte son durum...
SON DAKİKA: Dün 114,71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 113,5 dolar seviyesinde tamamladı.
Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,43 azalışla 113,01 dolar oldu.
Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 109,66 dolardan alıcı buldu.
BENZİNE 96 KURUŞ ZAM BEKLENİYORDU
5 Temmuz'u 6 Temmuz'a bağlayan gece benzine beklenen zam iptal edildi.
Benzine çarşamba gününden itibaren 96 kuruşluk bir zam öngörülüyordu.
POMPAYA YANSIMAYCAK
Gün içerisinde yarından geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzinde 96 kuruş fiyat artışı meydana geldiği ve artışın pompa satış fiyatlarına yansıyacağı belirtilmişti.
Motorin ve LPG'nin fiyatında değişiklik olmayacak.
İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,69, benzinin litresi ise 25,20 liradan satılıyor.
Ankara'da benzin: 25.29 TL
İzmir'de benzin: 25.29 TL
GÜNCEL LPG FİYATLARI
İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 11,97 TL
İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.42 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 12.29 TL
İzmir LPG litre fiyatı: 12,09 TL
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