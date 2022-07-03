Yeni asgari ücretle 1565 TL avantaj! Bütün çalışanları etkileyecek

Brüt ücret üzerinden sigorta primi kesilirken, işçilerde yüzde 15 oranındaki prim düşülerek kalan tutarın vergisi hesaplanıyor. Buna göre, 32 bin liraya kadar olan bölüm yüzde 15, 32 bin ila 70 bin lira arasındaki bölüm yüzde 20, 70 bin ila 250 bin lira arasındaki kısım yüzde 17, 250 bin ila 880 bin lira arasındaki bölüm de yüzde 35 oranında vergilendiriliyor. 880 bin TL'yi aşması halinde bu oran yüzde 40'a çıkıyor.