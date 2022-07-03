Yeni asgari ücretle 1565 TL avantaj! Bütün çalışanları etkileyecek
Asgari ücret zammı bütün çalışanları etkileyecek. Brüt ücretle çalışan işçi, memur daha az vergi ödeyecek. Yılın kalanında 1.565 TL’lik vergi avantajı olacak.
Yeni asgari ücret bütün vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Asgari ücrete kadar olan kazançlar vergi dışı kaldığı için milyonlarca çalışan, yılın kalanında daha az vergi ödeyecek. Brüt ücretle çalışan memur, işçilerin yıl sonuna kadar elde edeceği avantaj yaklaşık 1.565 lira olacak.
VERGİ NASIL HESAPLANIYOR?
Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre: Yılbaşında asgari ücret vergi dışı bırakılmıştı. Gelir vergisi, damga vergisinden istisna edildiği için yeni asgari ücretin tamamı da (6.471 lira) vergi dışında kalacak. Brüt asgari ücrete kadar olan kazançlar da damga vergisinden muaf tutuluyor. Yeni asgari ücretle damga vergisinde avantaj 49 lira olacak.
Asgari ücretin vergi dışı olması sadece brüt ücretle çalışanlara avantaj sağlayacak. Net ücretle çalışanlar gelir vergisi diliminden etkilenmedikleri için onlar açısından bir avantaj olmayacak. Net ücretle çalışanlarda ortaya çıkan vergi avantajından işverenleri yararlanacak.
Brüt ücret üzerinden sigorta primi kesilirken, işçilerde yüzde 15 oranındaki prim düşülerek kalan tutarın vergisi hesaplanıyor. Buna göre, 32 bin liraya kadar olan bölüm yüzde 15, 32 bin ila 70 bin lira arasındaki bölüm yüzde 20, 70 bin ila 250 bin lira arasındaki kısım yüzde 17, 250 bin ila 880 bin lira arasındaki bölüm de yüzde 35 oranında vergilendiriliyor. 880 bin TL'yi aşması halinde bu oran yüzde 40'a çıkıyor.
Asgari ücretin üzerinde kazancı olanların da yeni belirlenen asgari ücret tutarına kadar olan kazançları vergiden istisna olacak. Yeni asgari ücret artışı ile beraber 8 bin lira alan çalışanın ödemesi gereken yıllık gelir vergisi 5 bin 428 lira, damga vergisi 206 lira olmak üzere 5 bin 634 liraya düşecek.
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