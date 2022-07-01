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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den çiftçilere müjde: Destek ödemelerini bugün hesaplara aktarıyoruz

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.07.2022
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’den çiftçilere müjde: Destek ödemelerini bugün hesaplara aktarıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 740 milyon 818 bin 713 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

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