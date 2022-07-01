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Son dakika: Elektronik ticarette tekelleşmeye son! O yasa teklifi TBMM'de kabul edildi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.07.2022 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022
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Son dakika: Elektronik ticarette tekelleşmeye son! O yasa teklifi TBMM’de kabul edildi

Son dakika haberi... Elektronik ticarette tekelleşmeye son veren yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. E-ticaretle uğraşanlar artık sattıkları maldan sorumlu olacak. Bundan sonra marka ürünlerin taklitleri de internet sitelerinde satılamayacak. İptal ve iadeler hariç işlem sayısı 100 bin adedin üzerindeki platformlar elektronik ticaret lisansı alacak. Pazara yeni giren işletmelerin ise eşit şartlar altında rekabet etmesi sağlanacak. Daha sonra da satıcının bilgileri kolluk kuvvetlerine iletilecek. Satıcı, yasaklanan ürünün hukuka uygun olduğunu düşünüyorsa, bunu ispatlamakla yükümlü olacak.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Teklife göre net işlem hacmi 10 milyar TL üzerinde olan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılara getirilen yükümlülükler arasında elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların lisanslandırılması, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların elde ettiği verileri kullanarak bünyesindeki satıcılarla haksız rekabet etmesinin engellenmesi bulunuyor.

Net işlem hacmi 30 milyar TL ve işlem sayısı 100 bin adedin üzerinde olan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılara getirilen yükümlülükler arasında, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların pazar yerlerinin piyasadaki rakipleri dışlayıcı şekilde reklam ve indirim faaliyetlerinde bulunmaması ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcının alternatif kanallardan aynı ya da farklı fiyattan mal veya hizmet sunmasını ya da reklam yapmasını kısıtlayamaması bulunuyor.


Net işlem hacmi 60 milyar TL ve işlem sayısı 100 bin adedin üzerinde olan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılara elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının pazar yerlerinde gerçekleştirdikleri cüzdan benzeri elektronik para kuruluşu olarak gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin sınırlamalar getirilmesi, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının pazar yerlerindeki satışlar ile satıcı olarak yaptıkları satışlar ve fiziki satışları hariç olmak üzere kargoculuk faaliyetlerinin kısıtlanması getiriliyor.



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