01 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri BOTAŞ duyurdu: Doğal gazda temmuz tarifesi değişmedi

BOTAŞ duyurdu: Doğal gazda temmuz tarifesi değişmedi

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 01.07.2022 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022
ABONE OL
BOTAŞ duyurdu: Doğal gazda temmuz tarifesi değişmedi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde yayımlanan temmuz ayı tarifesinde; mesken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA