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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı: İndirimli esnaf kredisinin limiti artırıldı

Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı: İndirimli esnaf kredisinin limiti artırıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.07.2022
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Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı: İndirimli esnaf kredisinin limiti artırıldı

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medyadan yaptığı açıklamada, esnafa yönelik faiz indirimli kredilerin üst limitinin 350 bin liraya yükseltildiğini açıkladı

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