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SON DAKİKA: TBMM'de kabul edildi: En düşük emekli maaşı 3 bin 500 lira oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.06.2022 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022
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SON DAKİKA: TBMM’de kabul edildi: En düşük emekli maaşı 3 bin 500 lira oldu

Son dakika haberine göre; TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmesi sırasında, en düşük emekli maaşı 3 bin 500 liraya çıkarıltıldı.

SON DAKİKA: 3600 ek gösterge ile ilgili torba kanun teklifinin görüşüldüğü TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda önerge ile ilgili önemli bir değişikliğe gidildi.

2 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığının 3 bin TL 'ye çıkartılmasını öngören madde değiştirildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 3 BİN 500 TL

Değiştirilen madde ile birlikte en düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL olacak.

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