SON DAKİKA: TBMM'de kabul edildi: En düşük emekli maaşı 3 bin 500 lira oldu
Son dakika haberine göre; TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmesi sırasında, en düşük emekli maaşı 3 bin 500 liraya çıkarıltıldı.
SON DAKİKA: 3600 ek gösterge ile ilgili torba kanun teklifinin görüşüldüğü TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda önerge ile ilgili önemli bir değişikliğe gidildi.
2 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığının 3 bin TL 'ye çıkartılmasını öngören madde değiştirildi.
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