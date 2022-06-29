En düşük emekli maaşı, aylığı ne kadar oldu, zam mı geldi? En düşük SSK, Bağ-Kur emekli maaşı 3.500 TL mi oldu?

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, zam mı geldi? En düşük SSK, Bağ-Kur emekli maaşı 3.500 TL mi oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 3600 ek gösterge ile ilgili torba kanun teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşme sırasında önerge ile ilgili değişikliğe gidildi. Böylelikle en düşük emekli maaşı güncellenmiş oldu. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, zam mı geldi? En düşük SSK, Bağ-Kur emekli maaşı 3.500 TL mi oldu?