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En düşük emekli maaşı, aylığı ne kadar oldu, zam mı geldi? En düşük SSK, Bağ-Kur emekli maaşı 3.500 TL mi oldu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.06.2022 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022
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En düşük emekli maaşı, aylığı ne kadar oldu, zam mı geldi? En düşük SSK, Bağ-Kur emekli maaşı 3.500 TL mi oldu?

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, zam mı geldi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 3600 ek gösterge ile ilgili torba kanun teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşme sırasında önerge ile ilgili değişikliğe gidildi. 2 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığının 3 bin TL ‘ye çıkartılmasını öngören madde değiştirildi. Buna göre en düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL olacak. İşte, En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, zam mı geldi? En düşük SSK, Bağ-Kur emekli maaşı 3.500 TL mi oldu?

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, zam mı geldi? En düşük SSK, Bağ-Kur emekli maaşı 3.500 TL mi oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 3600 ek gösterge ile ilgili torba kanun teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşme sırasında önerge ile ilgili değişikliğe gidildi. Böylelikle en düşük emekli maaşı güncellenmiş oldu. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, zam mı geldi? En düşük SSK, Bağ-Kur emekli maaşı 3.500 TL mi oldu?

3600 ek gösterge ile ilgili torba kanun teklifinin görüşüldüğü TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda önerge ile ilgili önemli bir değişikliğe gidildi.

2 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığının 3 bin TL 'ye çıkartılmasını öngören madde değiştirildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 3 BİN 500 TL

Değiştirilen madde ile birlikte en düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL olacak..

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