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SED yardımı son dakika 2022 ne zaman yatacak? SED yardımı başvuruları devam ediyor mu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.06.2022
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SED yardımı son dakika 2022 ne zaman yatacak? SED yardımı başvuruları devam ediyor mu?

SED yardımı son dakika 2022 ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022 Ocak ayında sosyal yardım ödemelerinin miktarı arttı. Bu kapsamda SED ödemeleri de yükseldi. Bu kapsamda Bakan Yanık, "SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 1.259 TL'den 1.649 TL'ye yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 1.964 TL'den 2.572 TL'ye çıkarıldı" dedi. Peki, SED yardımı son dakika 2022 ne zaman yatacak? SED yardımı başvuruları devam ediyor mu?

SED yardımı son dakika 2022 ne zaman yatacak? SED yardımı başvuruları devam ediyor mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ''SED hizmetimiz ile ihtiyaç sahibi ailelerimizi desteklemeyi, aile bütünlüğünü korumayı hedefliyoruz. Ekonomik nedenlerle aile bireylerinin birbirinden kopmasını önleyerek, çocuklarımızın sağlıklı büyümeleri için hem maddi hem de manevi destek sunuyoruz. SED ödemesinden yararlanan çocuklarımız için birçok etkinlik düzenleyerek, maddi desteğin yanı sıra çocuklarımızın sosyal ve kültürel gelişimlerine de ortam sağlıyoruz.'' dedi. Peki, SED yardımı son dakika 2022 ne zaman yatacak? SED yardımı başvuruları devam ediyor mu?

2022 yılında SED hizmetinden 144 bin çocuk yararlanıyor. SED başvuruları e -devlet üzerinden yapılabiliyor. İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle de gerçekleştirilebiliyor.

Başvuru için gerekli evraklar;

Dilekçe

T.C. Kimlik Numarası beyanı,

Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi

İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir.

HAZİRAN SED YARDIMI YATTI MI?

SED ödemeleri haziran ayı itibari ile hesaplara geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, haziran ayı içerisinde hesaplara yatırılan toplam tutarın 238 milyon TL olduğunu belirtti.

Yanık, bakanlığın haziran ayı SED ödemesi hizmetine ilişkin yayınlamış olduğu yazılı açıklamada, bu ay içerisinde ulaşılan çocuk sayısının 147 bin olduğunu ifade etti.

SED YARDIMI KİMLERE VERİLİR?

Sosyal ve Ekonomik Destek yardımından kimlerin yararlanabileceğini yani bu yardımın kimlere verildiğini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

Daha önce hakkında sosyal hizmet kuruluşunda bakım tedbiri kararı verilen ve bu kuruluşlarda bakılan ancak SED yardımı aldıkları takdirde ailesi ve yakınları tarafından bakılabilecek durumda olan çocuklar

Ekonomik yoksunluk içerisinde olan, bu yüzden de SED yardımı almadıkları takdirde muhtaç duruma düşecek olan, haklarında bakım tedbiri kararı verilmemiş olan, ailesi SED yardımı aldığı takdirde ailesi ya da yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar

Hakkında bakım tedbiri kararı verilen, ancak yaş sınırını dolduran, sosyal hizmet kuruluşundan ya da kendisine bakan koruyucu aile yanından ayrıldıktan sonra iş ve meslek edindirme kurslarına ya da eğitimlerine devam edenler

Hakkında bakım tedbiri kararı verilmiş olup, yaş sınırını dolduran, sosyal hizmet kuruluşundan ya da koruyucu aileden ayrıldıktan sonra iş ve meslek sahibi olmayı başaramamış, SED yardımı ile desteklenmedikleri halde muhtaç duruma düşecek olan gençler

Olağanüstü afet, felaket, kaza, hastalık vb. durumlardan ötürü kendisine ve ailesine bakacak maddi gücü ve çalışma gücü olmayan ya da ölümcül bir hastalık yüzünden ameliyat olmaları gereken veya vefat eden kişilerin çocukları

Kısacası SED yardımı; çocuklarının asgari ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere yapılıyor.

Hakkında bakım tedbiri kararı alınmış çocukların yanı sıra tedbir kararı alınmamış çocukların anne ve babaları da çocukları için SED yardımına başvurabiliyorlar.

KORUYUCU AİLE AYLIK ÖDEME MİKTARLARI

Koruyucu ailelere ödenen ücret (10270) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda elde edilen rakamın sırasıyla %50'si, %75'i, %80'i, %85'i ve %90'ı alınarak belirlenmektedir. Harçlıklar ise kuruluş bakımındaki çocuklar için yapılan hesaplama ile belirlenmektedir. Memur maaş katsayısı sırasıyla okul öncesi 0-3 yaş 600, İlköğretim 1-4 ve 5-8. sınıfı 900, Lise ve dengi okul 1200 ve Yükseköğrenime devam edenler için 2000 gösterge rakamı ile çarpılarak bulunan miktar kadar ödeme yapılmaktadır. 2020 yılının Ocak- Temmuz ayları için katsayı: 0,146061

KORUYUCU AİLE BAŞVURU YERİ

İkamet ettiğiniz yer Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

koruyucu.ailevecalisma.gov.tr adresi

E- Devlet

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