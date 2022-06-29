Mazot indirimi son dakika: Mazot ne kadar, kaç lira oldu? Mazotta indirim var mı? 29 Haziran güncel mazot, LPG, benzin fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Mazotta indirim olacak mı? 29 Haziran Çarşamba günü motorin ve benzin indirimi var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.