Mazot indirimi son dakika: Mazot ne kadar, kaç lira oldu? Mazotta indirim var mı? 29 Haziran güncel mazot, LPG, benzin fiyatları...
Mazot ne kadar, kaç lira oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Brent petrol fiyatında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatlarında da hareketlilik yaşanıyor. Yarından itibaren benzin ve mazotta indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, mazot ne kadar, kaç lira oldu? Mazotta indirim var mı? 29 Haziran güncel mazot, LPG, benzin fiyatları...
Mazot ne kadar, kaç lira oldu? Mazotta indirim var mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 112,86 dolara yükseldi. Brent petroldeki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatlarında indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Mazot ne kadar, kaç lira oldu? Mazotta indirim var mı? 29 Haziran güncel mazot, LPG, benzin fiyatları...
BENZİN VE MAZOTTA İNDİRİM OLACAK MI?
29 Haziran Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 2,50 TL indirim bekleniyor. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
28 Haziran İstanbul Akaryakıt Fiyatları
İstanbul Benzin litre fiyatı: 27.27 TL
İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 30.00 TL
İstanbul LPG litre fiyatı: 12.42 TL
28 Haziran Ankara Akaryakıt Fiyatları
Ankara Benzin litre fiyatı: 27.38 TL
Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 30.09 TL
Ankara LPG litre fiyatı 12.44 TL
28 Haziran İzmir Akaryakıt Fiyatları
İzmir Benzin litre fiyatı: 27.38 TL
İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 30.11 TL
İzmir LPG litre fiyatı 12.13 TL
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Mazotta indirim olacak mı? 29 Haziran Çarşamba günü motorin ve benzin indirimi var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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