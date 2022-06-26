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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı onay verdi: Manisa'da petrol aranacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.06.2022
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı onay verdi: Manisa’da petrol aranacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın yurt genelindeki petrol arama sahalarına bir yenisi daha eklendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen ruhsat kapsamında TPAO Manisa'da petrol arayacak.

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