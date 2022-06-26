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Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK TEFE-TÜFE Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanır? İşte beklenti anketi...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.06.2022
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Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK TEFE-TÜFE Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanır? İşte beklenti anketi...

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli ve memur maaşlarına etki eden enflasyon rakamları için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Merkez Bankası Beklenti Anketi sonuçlarına göre 6 aylık rakamlar açıklandı. Peki, Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK TEFE-TÜFE Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanır? İşte beklenti anketi...

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK TEFE-TÜFE Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Haziran ayının sonuna geldiğimiz dönemde enflasyon rakamları için geri sayıma geçildi. Peki, Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK TEFE-TÜFE Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanır? İşte beklenti anketi...

HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Haziran ayı enflasyon beklentisi henüz açıklanmadı. Enflasyon beklentisinin haziran ayı sonunda açıklanması bekleniyor.

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayı enflasyon oranı 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü açıklanacak. Böylelikle memur ve emeklilere yapılacak altı aylık zam pranı netlik kazanacak.

MAYIS AYI ENFLASYON VERİLERİ

Yıllık en düşük artış %19,81 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %27,48 ile eğitim, %29,80 ile giyim ve ayakkabı ve %37,74 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %107,62 ile ulaştırma, %91,63 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %82,08 ile ev eşyası oldu.

Aylık TÜFE'ye göre 5 ana grup daha düşük, 7 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Mayıs ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,41 ile eğitim, %1,49 ile haberleşme ve %1,61 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Mayıs ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %6,53 ile alkollü içkiler ve tütün, %6,15 ile eğlence ve kültür, %5,47 ile lokanta ve oteller oldu.

Mayıs 2022'de, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 9 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 130 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %61,63, aylık %3,83 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %27,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,63 ve on iki aylık ortalamalara göre %34,64 artış gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %132,16, aylık %8,76 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %8,76, bir önceki yılın Aralık ayına göre %51,43, bir önceki yılın aynı ayına göre %132,16 ve on iki aylık ortalamalara göre %80,38 artış gösterdi.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık %115,18 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %133,49, imalatta %115,18, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %360,30 ve su temininde %70,02 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %122,21, dayanıklı tüketim malında %83,41, dayanıksız tüketim malında %106,82, enerjide %300,16 ve sermaye malında %79,08 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık %5,46 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %6,22, imalatta %5,46, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %38,49 ve su temininde %4,70 artış olarak gerçekleşti.

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